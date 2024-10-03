Месси улучшил рекорд по титулам среди всех футболистов в истории 3.10.2024, 19:00

Лионель Месси

Аргентинский футболист завоевал 46-й трофей в карьере.

«Интер Майами» победил «Коламбус Крю» в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) со счетом 3:2. Благодаря этому результату «Интер Майами» досрочно стал чемпионом регулярного первенства.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Луис Суарес. Точные удары хозяев поля на счету Диего Росси и Кучо, который на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Интер Майами» до конца первенства останется на первом месте в турнирной таблице MLS, набрав за два тура до окончания чемпионата 68 очков. «Коламбус» идет вторым, имея в активе 57 очков. Матчи на вылет в MLS стартуют 23 октября.

Месси 37 лет, он самый титулованный игрок в истории футбола. Для него трофей с «Интер Майами» стал 46-м в карьере, что является лучшим показателем в истории футбола. На втором месте по этому показателю бразилец Дани Алвес, в активе которого 43 награды.

Среди главных наград Месси — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, 10 побед в чемпионате Испании и 8 — в Суперкубке страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com