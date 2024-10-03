Дроны СБУ атаковали аэродром в Воронежской области РФ: появилось видео 3.10.2024, 19:33

Там были КАБы и самолеты.

Ночью дроны СБУ, ССО и Сил обороны ударили по складам с КАБами, стоянкам самолетов Су-35 и Су-34, а также местам хранения авиационного топлива на аэродроме «Борисоглебск» в Воронежской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Именно из Воронежской области российские войска запускают КАБы по Украине.

В сети россияне писали о работе ПВО, пролетах большого количества БПЛА и взрывах. Также известно о пожаре в районе аэродрома. Спутники зафиксировали 4 очага пожаров на «Борисоглебске».

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