Джо Байдена наградят в Германии высшим орденом ФРГ
- 3.10.2024, 19:42
За заслуги перед Федеративной Республикой Германия.
Президент США в ходе государственного визита в Германию на будущей неделе получит высшую государственную награду ФРГ. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер вручит ему Большой крест особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщила в четверг, 3 октября, канцелярия президента ФРГ.
В сообщении отмечается, что тем самым глава германского государства отметит заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне российской агрессии против Украины.
Джо Байден станет первым после Джорджа Буша-старшего (правившего с 1989 по 1993 годы. - Ред.) президентом США, который получит высшую государственную награду Германии. Предстоящий трехдневный визит Байдена в ФРГ в плане протокола расценивается как полноценный государственный визит - в результате американский президент впервые после воссоединения Германии будет принят в ФРГ с высшими государственными почестями, подчеркивается в сообщении.
Последний государственный визит президента США в ФРГ состоялся в 1985 году, когда Рональд Рейган посетил Бонн, Битбург и Берген-Бельзен. После этого визиты американских президентов в Германии проходили лишь на рабочем уровне.
Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его примет с воинскими почестями во дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств проведут переговоры. В полдень президент ФРГ устроит в честь высокого гостя государственный банкет.
Во второй половине дня 11 октября Джо Байден встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а 12 октября Байден и Шольц отправятся на базу ВВС США «Рамштайн» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на международную конференцию по Украине.