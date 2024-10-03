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В Беларуси хотят проводить ярмарки по новым правилам

  • 3.10.2024, 21:06
В Беларуси хотят проводить ярмарки по новым правилам

Что изменится?

В МАРТ считают, что правила проведения и согласования ярмарок в Беларуси необходимо корректировать. Подготовлен проект изменений в действующее законодательство.

Например, в ведомстве недовольны тем, что некоторые организаторы превращают торговлю с помощью нестационарных объектов в ярмарку. Как правило, на таких мероприятиях товары продают 2-3 субъекта, а потребителей вводят в заблуждение, что там представлен широкий ассортимент.

«На таких «ярмарках» торговлю осуществляют одни и те же субъекты торговли, одним и тем же ассортиментом товаров (как правило, импортными товарами, аналоги которых производятся в Беларуси)», — говорится в сообщении ведомства.

В МАРТ предлагают внести следующие изменения:

в ярмарке должны быть представлены не менее пяти участников;

места для продажи товаров должны быть оформлены в едином стиле.

Также проект документа включает в себя список сведений, которые организатор ярмарки должен предоставить местным властям, и перечень обоснования для отказа.

К примеру, ярмарку могут не разрешить провести, если ее место совпадает с местом проведения культурного или другого мероприятия.

Новые нормы, по мнению разработчиков проекта, позволят «создать дополнительные условия для продвижения и увеличения объема продажи товаров отечественного производства, а также дисциплинировать организаторов ярмарок».

Советующие изменения в законодательство вынесли на общественное обсуждение. Оно продлится до 11 октября.

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