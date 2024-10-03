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На Нобелевскую премию мира выдвинуты 286 кандидатов

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  • 3.10.2024, 22:57
На Нобелевскую премию мира выдвинуты 286 кандидатов

У букмекеров фаворитом стал Владимир Зеленский.

На Нобелевскую премию мира в 2024 году номинированы 286 кандидатов, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск, а также британский натуралист Дэвид Аттенборо, сообщило агентство Reuters в четверг, 3 октября.

Опрошенные агентством эксперты считают, что в число фаворитов в этом году вошли также Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. При этом отмечается, что присуждение премии БАПОР вызвало бы споры, особенно на фоне сообщений о том, что несколько сотрудников этого агентства были причастны к масштабному нападению террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

У букмекеров одним из фаворитов стал президент Украины Владимир Зеленский.

Норвежский Нобелевский комитет может также решить, что в нынешнем году премию не получит никто. Это уже происходило 19 раз в истории награды, последний случай был в 1972 году. «Возможно, именно в этом году комитету Нобелевской премии мира следует просто не присуждать награду и обратить внимание на то, что это воюющая планета», - заявил агентству Reuters глава Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит.

В 2024 году лауреатов Нобелевских премий будут объявлять с 7 по 14 октября. Норвежский Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 11 октября. В 2023 году эту награду получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

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