В ВСУ раскрыли количество сбитых вертолетов РФ за время Курской операции 31.10.2024, 17:44

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Всего — 149 воздушных средств.

Подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск (ПВО ДШВ) с начала Курской операции было уничтожено 149 средств воздушного нападения врага, среди них и вертолеты.

Такие данные в четверг, 31 октября, озвучили в командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Украинские десантники перемалывают на территории Курской области Российской Федерации не только наземные силы противника, но и вражеские летательные аппараты», — отметили украинские защитники.

Отмечается, что, по состоянию на 31 октября, с начала Курской операции подразделениями ПВО Десантно-штурмовых войск ВСУ было уничтожено 149 воздушных целей противника, из которых три вертолета и 146 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Уточняется, что среди уничтоженных вертолетов — два боевых Ка-52 и один транспортно-боевой Ми-8.

Что же касается уничтоженных беспилотников, это 97 разведывательных БПЛА («Орлан-10», Zala, Cupercam и т. д.) и 48 ударных БПЛА (Shahed, «Герань»). Кроме того, украинские защитники приземлили один разведывательно-ударный беспилотник «Орион».

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