В Пермском крае вспыхнул мощный пожар на нефтебазе площадью 10 тысяч «квадратов» 4.10.2024, 7:48

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Причина возгорания пока неизвестна.

В Пермском крае (РФ) в эту ночь, 4 октября, произошел пожар на базе для хранения нефтепродуктов. Площадь возгорания охватила 10 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

Огненное ЧС в Пермском крае, входящего в состав Приволжского федерального округа, произошло в промышленной зоне села Осенцы, расположенном недалеко от Перми.

В российском министерстве рассказали, что для борьбы с пожаром было привлечено более 60 пожарных и почти два десятка единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате мощного пожара на нефтебазе нет.

При этом причина возгорания пока неизвестна, заявляют в российском МЧС.

Также чрезвычайники утверждают, что пожар на базе хранения нефтепродуктов уже был локализован.

В интернете были обнародованы кадры сильного пожара под Пермью.

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