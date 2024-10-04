Друг Лукашенко оказался в центре серьезных обвинений 4.10.2024, 8:19

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Прокуратура выдала ордер на его арест.

Экс-президент Боливии Эво Моралес (2006-2019), который является большим другом Александра Лукашенко и Владимира Путина, оказался в центре серьезных обвинений. Прокуратура Тарихи выдала? ордер на его арест по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и контрабанде.

Через несколько часов после этого прокурор, отдавший распоряжение, был таинственным образом уволен, а Генпрокуратура потребовала как можно быстрее замять это дело. Эти события усилили подозрения общественности относительно того, что Моралес может быть связан с мощной преступной сетью, занимающейся торговлей людьми.

«Слухи о его возможной причастности к этим преступлениям ходили в Боливии давно, но из-за его огромного влияния в стране, никто не осмеливался противостоять ему публично», — отмечает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

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