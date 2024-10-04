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Медведеву не доверили даже метлу

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.10.2024, 8:43
  • 1,652
Медведеву не доверили даже метлу

Но отправить его в Белгородскую и Курскую область все же стоило бы.

«Кадры решают все», - гласил известный советский лозунг. Поэтому вчерашнее назначение Дмитрия Медведева председателем совета директоров «Ростелекома» было встречено всей юмористической общественностью нашей сражающейся державы с большим воодушевлением.

Посыпались версии десантирования Медведева в неведомые ему джунгли телекоммуникаций.

Поскольку народ у нас материалистический, то первое предположение было такое – поиздержался, отправили на «прокорм», чтобы платить ему огромную зарплату.

Другая идея в том, что Дмитрий Анатольевич своим кожаным пальто на оборонных заводах и речами со ссылками на товарища Сталина произвел такое впечатление, что в итоге решили, что «это не его».

Наконец, третья идея проста: Медведев - «эффективный менеджер», поэтому может работать кем угодно: президентом, премьером, во главе «Газпрома», материться в Телеграм, спать в Совбезе и так далее.

Может быть, конечно и так. Но мы бы Медведеву не доверили даже метлу. Но отправить его в поездку в Белгородскую и Курскую область все же стоило бы – пусть посмотрит на дела рук своих.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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