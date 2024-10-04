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Представлен самый мощный кроссовер BMW

  • 4.10.2024, 8:46
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Представлен самый мощный кроссовер BMW

Брутальный дизайн и 900 лошадиных сил.

Кроссовер BMW XM получил мощную заряженную версию. Ее создали в немецком ателье Manhart Performance, которое часто выполняет тюнинг BMW. Об автомобиле рассказали на его сайте.

Mahnart MHXM 900 создан на базе топового лимитированного BMW XM Label Red с 748-сильной гибридной установкой с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором.

Для тех, кому этого мало, отдачу увеличивают до 900 л.с. и 1200 Н∙м, то есть это самый мощный кроссовер BMW. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с.

Кроме того, появился громкий спортивный выхлоп от Akrapovic. В подвеске BMW XM установили укороченные пружины от H&R, а клиренс кроссовера занизили.

Отличить новый BMW XM от Mahnart можно по карбоновому обвесу и спойлерам (сзади их два), а также по 24-дюймовым колесным дискам с низкопрофильными шинами размером 295/30 ZR24 спереди и 355/25 ZR24 сзади.

Больше карбона стало и в отделке салона кроссовера. Кроме того, для Mahnart MHXM 900 предлагаются интересные варианты матовой окраски.

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