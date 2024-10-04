Польские врачи достали из белоруса пулю, которой в него стреляли в 2020-м году 3 4.10.2024, 10:24

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В руке застрял осколок дроби.

Польские врачи достали из руки белорусского экс-политзаключенного осколок дроби, который был там с 2020 года, пишет MOST.

Егор Евстратов во время протестов в 2020 году был в группе, которая испортила машину сотрудника МВД. Он был в закрытом чате, участники которого запенили и разрисовали краской машину милиционера. Оказалось, что это была провокация, и мужчин ожидала засада силовиков.

При задержании Егора ранили дробью из помпового ружья. Позже он обнаружил на теле около 18 ранений.

Евстратова приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы. После отбытого срока мужчина бежал в Литву, переплыв пограничную реку. Там он попросил международную защиту. Литва передала его Польше в соответствии с Дублинским соглашением — у белоруса была польская виза.

В этом году в конце августа Евстратов обратился к врачу в Белостоке: на раненой при задержании руке глубоко под кожей образовался бугорок. Хирург обследовал и пришел к выводу, что там застрял осколок и потребуется операция.

«Я не верил и говорил, что это маловероятно. В 2020 году после задержания меня отвезли в больницу, там обработали раны и зашили. Я не мог подумать, что у меня останутся какие-то осколки. Но все же решился на операцию. И действительно, врач нашел у меня осколок в виде резинового шарика, который не нашли в Беларуси», — рассказывает мужчина.

Предполагают, что в Беларуси этот осколок не обнаружили, потому что тогда рука сильно распухла.

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