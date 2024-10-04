В Гродно ограбили туристов из США

В Гродно ограбили туристов из США4
- 4.10.2024, 10:28
- 3,504
Им придется покинуть Беларусь.
Американские туристы приехали на месяц в Гродно, но, похоже, будут вынуждены покинуть Беларусь раньше. Причина нестандартная – им срочно нужен оземпик.
Эту историю рассказал в соцсети Reddit один из пользователей. Он и его девушка, граждане США, решили провести месяц в Беларуси и выбрали для путешествия Гродно. Там девушку ограбили — два преступника, как пишет американец, украли из ее сумки оземпик. Этот препарат стал чрезвычайно популярным как средство для похудения, но иностранной туристке он был нужен по другой причине: у нее диагностирован диабет 1 типа, и оземпик она принимает как лекарство от этого заболевания.
Теперь американка осталась без медикаментов, и пара срочно ищет возможность приобрести оземпик в Беларуси. Если это не удастся, туристы готовы вернуться в США раньше, хотя, по их словам, им нравится в Беларуси.
Кажется, что найти лекарство им будет непросто. В комментариях американцу объясняют: оземпик — совершенно новый препарат, и в Беларуси он пока не продается официально.
Однако один из пользователей предлагает компромиссный вариант: можно поехать в Польшу — там оземпик представлен в большинстве аптек, одна упаковка стоит около 90 долларов. Нужен рецепт, но его можно получить онлайн.