В Гродно ограбили туристов из США 4 4.10.2024, 10:28

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Им придется покинуть Беларусь.

Американские туристы приехали на месяц в Гродно, но, похоже, будут вынуждены покинуть Беларусь раньше. Причина нестандартная – им срочно нужен оземпик.

Эту историю рассказал в соцсети Reddit один из пользователей. Он и его девушка, граждане США, решили провести месяц в Беларуси и выбрали для путешествия Гродно. Там девушку ограбили — два преступника, как пишет американец, украли из ее сумки оземпик. Этот препарат стал чрезвычайно популярным как средство для похудения, но иностранной туристке он был нужен по другой причине: у нее диагностирован диабет 1 типа, и оземпик она принимает как лекарство от этого заболевания.

Теперь американка осталась без медикаментов, и пара срочно ищет возможность приобрести оземпик в Беларуси. Если это не удастся, туристы готовы вернуться в США раньше, хотя, по их словам, им нравится в Беларуси.

Кажется, что найти лекарство им будет непросто. В комментариях американцу объясняют: оземпик — совершенно новый препарат, и в Беларуси он пока не продается официально.

Однако один из пользователей предлагает компромиссный вариант: можно поехать в Польшу — там оземпик представлен в большинстве аптек, одна упаковка стоит около 90 долларов. Нужен рецепт, но его можно получить онлайн.

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