закрыть
4 октября 2024, пятница, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно ограбили туристов из США

4
  • 4.10.2024, 10:28
  • 3,504
В Гродно ограбили туристов из США

Им придется покинуть Беларусь.

Американские туристы приехали на месяц в Гродно, но, похоже, будут вынуждены покинуть Беларусь раньше. Причина нестандартная – им срочно нужен оземпик.

Эту историю рассказал в соцсети Reddit один из пользователей. Он и его девушка, граждане США, решили провести месяц в Беларуси и выбрали для путешествия Гродно. Там девушку ограбили — два преступника, как пишет американец, украли из ее сумки оземпик. Этот препарат стал чрезвычайно популярным как средство для похудения, но иностранной туристке он был нужен по другой причине: у нее диагностирован диабет 1 типа, и оземпик она принимает как лекарство от этого заболевания.

Теперь американка осталась без медикаментов, и пара срочно ищет возможность приобрести оземпик в Беларуси. Если это не удастся, туристы готовы вернуться в США раньше, хотя, по их словам, им нравится в Беларуси.

Кажется, что найти лекарство им будет непросто. В комментариях американцу объясняют: оземпик — совершенно новый препарат, и в Беларуси он пока не продается официально.

Однако один из пользователей предлагает компромиссный вариант: можно поехать в Польшу — там оземпик представлен в большинстве аптек, одна упаковка стоит около 90 долларов. Нужен рецепт, но его можно получить онлайн.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип