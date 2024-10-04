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Настоящая цель России

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  • 4.10.2024, 10:43
  • 3,408
Настоящая цель России

Приблизительно так же действовали нацисты.

Россия сейчас тратит значительные ресурсы на кампанию «мир» на Западе. В Европу едут российские лоббисты, а также активно финансируются разного рода медийные активности и деятельность отдельных экспертов, политических деятелей с целью создать соответствующий информационный фон на Западе, что РФ готова к миру. Интересно появление в Европе Венедиктова.

Кроме того, российские сети активно распространяют соответствующие нарративы в странах Глобального Юга.

Цель информационного шума – создать обстоятельства, при которых поддержка Украины будет подвергаться сомнению, и вера в готовность Путина договариваться будет расти.

Настоящая же цель России – война еще на год. Именно поэтому она наращивает производство КАБ и дронов, увеличивает военный бюджет и набирает дополнительно 180 тыс. человек.

Есть иллюзия, которую они создают, а есть реальные намерения, скрывающиеся за военной промышленностью.

Приблизительно так же действовали нацисты в 1938–1939 годах.

Андрей Коваленко, Telegram

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