Настоящая цель России 2 4.10.2024, 10:43

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Приблизительно так же действовали нацисты.

Россия сейчас тратит значительные ресурсы на кампанию «мир» на Западе. В Европу едут российские лоббисты, а также активно финансируются разного рода медийные активности и деятельность отдельных экспертов, политических деятелей с целью создать соответствующий информационный фон на Западе, что РФ готова к миру. Интересно появление в Европе Венедиктова.

Кроме того, российские сети активно распространяют соответствующие нарративы в странах Глобального Юга.

Цель информационного шума – создать обстоятельства, при которых поддержка Украины будет подвергаться сомнению, и вера в готовность Путина договариваться будет расти.

Настоящая же цель России – война еще на год. Именно поэтому она наращивает производство КАБ и дронов, увеличивает военный бюджет и набирает дополнительно 180 тыс. человек.

Есть иллюзия, которую они создают, а есть реальные намерения, скрывающиеся за военной промышленностью.

Приблизительно так же действовали нацисты в 1938–1939 годах.

Андрей Коваленко, Telegram

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