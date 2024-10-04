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Глава ФСБ заявил об угрозе правителям СНГ из-за взрывов пейджеров в Ливане

  • 4.10.2024, 10:56
  • 1,406
Глава ФСБ заявил об угрозе правителям СНГ из-за взрывов пейджеров в Ливане
Александр Бортников

Будут покушения?

Произошедшие подрывы пейджеров, раций и другой техники группировки «Хезболла» в Ливане несут «прямую угрозу» покушений на представителей власти в СНГ, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению «закладок» могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент», — цитирует Бортникова ТАСС.

По его словам, это является «прямой угрозой» безопасности стран СНГ.

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