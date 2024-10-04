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«Беларусь — кандидат на вступление в ЕС»

  • 4.10.2024, 10:55
«Беларусь — кандидат на вступление в ЕС»

Наша страна могла бы быстро достичь уровня Эстонии.

Эстонский историк и политолог, экс-депутат эстонского парламента Аарне Веедла рассказал о том, совпадают ли надежды Лукашенко с планами Путина.

— Я действительно считаю, что Беларусь — вполне естественный кандидат для вступления в ЕС, — подчеркнул Аарне Веедла в «Обычном утре» — Развитие страны, конечно, серьезно пострадало за время правления Лукашенко, пострадало от его действий.

Но тем не менее, даже в период развала Советского Союза экономика Беларуси была на таком уровне, что могла бы быстро развиваться и достичь, скажем, уровня теперешней Эстонии, а, может, и большего.

Если говорить о потенциале, то у Беларуси всегда был достаточным и человеческий потенциал, и экономический. У вашей страны прекрасное географическое положение.

В целом, у вас есть все, чтобы удачно развиваться на европейском пространстве. Опять же, привожу пример Эстонии. Сегодня это богатое государство — и все это могло быть у Беларуси тоже.

Перемены в нашей стране политолог связывает со сменой власти.

— Мы понимаем логику Лукашенко: он абсолютно серьезно рвется в президенты. Очевидно, что он ждет сигналов от Москвы — позволит ему Путин идти на следующий срок или не позволит.

Конечно, Москва очень озабочена, потому что Лукашенко — старый больной человек. У него нет перспектив. Поэтому Путин подсунул ему этих губернаторов из Сибири и Дальнего Востока, дав понять, мол, твое место в Магадане. Такие шутки вполне в стиле Путина.

Но если серьезно, то не слышно, чтобы Путин подал те сигналы, которые ждет Лукашенко. Мы понимаем, что у Москвы есть какой-то план относительно нового лидера в Беларуси.

Такие планы у Путина точно есть, и мы знаем его манеру, как он помогает менять лидеров, в той же Центральной Азии, например. Там без всякой конституции собирали Совет безопасности и говорили, вот этот человек будет следующим президентом.

Не исключено, что и попытки Лукашенко загнать все в рамки его нынешней конституции не сработают, а его преемник точно так же будет назначен.

Однако я хотел бы сказать и о другом. Любой человек, который придет на смену Лукашенко, необязательно будет поступать так же, как он.

Времена меняются. Сейчас ситуация страшная, в том числе и для России. Да, в Украине идет чудовищная война, убивают много украинцев. Но сама Россия тоже получила настолько сильный удар, что мало ей не покажется.

Поэтому изменения будут обязательно, в том числе они коснутся и Беларуси, — уверен эстонский политолог.

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