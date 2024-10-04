Докатились! Андрей Зубов

4.10.2024, 11:25

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Это была вершина хитроумной большевицкой политики.

Никогда не думал, что нынешних безумцев придется приводить в сознание словами их большевицких предшественников. А вот, приходится. И очень кстати. Какими политическими невеждами надо быть, чтобы, пусть гнусные цели, но пытаться осуществлять столь тупыми и грубыми методами как агрессивная война. Добившись членства в G7, находясь на пороге НАТО и ЕС, ведя широкую и выгодную торговлю со всем миром, заняв респектабельную позицию одной из ведущих держав мира, обрушить всё ради осуществления примитивных и жалких амбиций и ничтожно тщеславных отхватов кусков земли у соседних и вполне дружественных к России стран, превратив народы этих стран во врагов на долгие годы.

А ведь объяснял, объяснял коллегам в Политбюро еще в январе 1967 года Андрей Андреевич Громыко, знаменитый «мистер нет», цинично объяснял, но по своему всё же умно:

«В целом состояние международной напряженности не отвечает государственным интересам СССР и дружественных ему стран. Строительство социализма и развитие экономики требуют поддержания мира. В обстановке разрядки легче добиваться укрепления и расширения позиций СССР в мире».

И его послушались. 12 августа 1970 – договор с ФРГ, 29 мая 1972 – с США. 1 августа 1975 г. Хельсинкский акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Это была вершина хитроумной большевицкой политики – захватывать одних, ублажая других, более влиятельных и сильных. И это в то время, когда коммунисты повелевали третью глобуса и третью живущих на нём человеков. А ныне… Эх! Не только страшное преступление, но и фантастическая, не вмещающаяся в голову глупость и примитивность политики РФ.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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