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Россиян охватила паника в Азовском море

  • 4.10.2024, 12:19
  • 2,792
Россиян охватила паника в Азовском море

Оккупанты боятся огневого поражения своих кораблей.

На Азове отсутствуют российские военные корабли, так как россияне боятся, что их корабли будут атакованы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Сейчас в Черном море по-прежнему находится одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет. Однако она, в первую очередь, охраняет пункт базирования Новороссийска. Кроме того, штормовая погода влияет на возможность россиян выводить ракетоносители в открытое море.

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