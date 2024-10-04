Россиян охватила паника в Азовском море
- 4.10.2024, 12:19
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Оккупанты боятся огневого поражения своих кораблей.
На Азове отсутствуют российские военные корабли, так как россияне боятся, что их корабли будут атакованы.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Сейчас в Черном море по-прежнему находится одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет. Однако она, в первую очередь, охраняет пункт базирования Новороссийска. Кроме того, штормовая погода влияет на возможность россиян выводить ракетоносители в открытое море.