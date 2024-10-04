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КГБ задержал жительницу Калинковичей, опубликовавшей видео падения «Шахеда»

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  • 4.10.2024, 12:21
  • 6,918
КГБ задержал жительницу Калинковичей, опубликовавшей видео падения «Шахеда»

Силовики заявили, что она «посеяла панику».

В Калинковичах задержана жительница за якобы имевшее место «сотрудничество с экстремистскими ресурсами». Информация и видео задержания появились в телеграм-канале Внутренних войск МВД.

«Сотрудники Комитета государственной безопасности при силовой поддержке военнослужащих СОБРа задержали жительницу Калинковичей за сотрудничество с экстремистскими ресурсами», — говорится в сообщении.

В нем также говорится, что передавая фото и видеоматериалы женщина могла «посеять панику среди населения и дезинформировать его». Как следует из сообщения речь идет об уголовном деле. Точная причина задержания не называется.

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