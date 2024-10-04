Жена Трампа не согласна с ключевым пунктом его предвыборной программы

Жена Трампа не согласна с ключевым пунктом его предвыборной программы10
- 4.10.2024, 12:26
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До этого Мелания Трамп редко выражала свои политические взгляды публично.
Жена Дональда Трампа Мелания разошлась с ним во взглядах на один из ключевых пунктов предвыборной программы – отношение к абортам. В своих мемуарах она заявила, что поддерживает право женщины контролировать свое тело, включая право на аборт, пишет издание The Guardian, которое получило эксклюзивный доступ к книге.
«Необходимо гарантировать, что женщины будут иметь автономию в решении своих предпочтений относительно рождения детей, на основе собственных убеждений, без какого-либо вмешательства или давления со стороны правительства», - заявляет Мелания Трамп, подчеркивая, что право женщины на индивидуальную свободу и свою собственную жизнь «дает ей право прервать беременность, если она того пожелает».
«Ограничение права женщины выбирать, прерывать ли нежелательную беременность, равносильно лишению ее контроля над собственным телом. Я пронесла это убеждение с собой через всю свою взрослую жизнь» - подчеркнула она.
Мелания Трамп редко выражала свои политические взгляды публично, однако ее будущая книга демонстрирует взгляды, которые решительно не вписываются в общую политику республиканской партии, отмечает The Guardian.
При этом кампания Трампа пока не дала никаких комментариев по этому поводу.