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В Беларуси начали включать отопление в квартирах

  • 4.10.2024, 13:09
В Беларуси начали включать отопление в квартирах

К примеру — в Минске.

В некоторых жилых домах Минска в пятницу, 4 октября, начали включать отопление. О потеплевших батареях сообщают жители Октябрьского и Центрального районов города, пишет office life.

Городские власти предупреждают, что систему отопления в жилых домах запускают после принятия решения Мингорисполкома, это может быть в течение пяти рабочих дней. При этом допускается развоздушивание системы отопления в течение 10 суток после запуска отопления.

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