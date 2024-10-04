В Беларуси начали включать отопление в квартирах
- 4.10.2024, 13:09
К примеру — в Минске.
В некоторых жилых домах Минска в пятницу, 4 октября, начали включать отопление. О потеплевших батареях сообщают жители Октябрьского и Центрального районов города, пишет office life.
Городские власти предупреждают, что систему отопления в жилых домах запускают после принятия решения Мингорисполкома, это может быть в течение пяти рабочих дней. При этом допускается развоздушивание системы отопления в течение 10 суток после запуска отопления.