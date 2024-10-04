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Неуклюжая попытка

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  • Артем Синицын
  • 4.10.2024, 13:30
Неуклюжая попытка

Как власти пытаются отмыть белорусское небо, которое перестает быть мирным.

Сотрудники КГБ при силовой поддержке СОБР ворвались в частный дом жительницы Калинковичей, подозреваемой в сотрудничестве с «экстремистскими ресурсами». Казалось бы, знакомая белорусам ситуация. Но есть одно немаловажное «но».

Накануне в местных чатах появилось видео падающего на территории райцентра «шахеда». Не исключено, что именно камера этой женщины и засняла эти кадры. Видео действительно были опубликованы независимыми каналами.

А вот кто до сих пор молчит о произошедшем, так это провластные каналы и СМИ. Так, например, агентство БЕЛТА сообщило утром 4 октября о задержании жительницы Калинковичей «за передачу информации экстремистским ресурсам».

В самом сообщении ни слова о том, что же такого она передала «администраторам деструктивных телеграм-каналов», что задерживать ее пришел СОБР и КГБ. Ни слова о падении дрона.

И это неудивительно. Тут самое время вспомнить пословицу «На воре шапка горит». Облава в Калинковичах — это попытка замести следы. Российские «шахеды», падающие на головы белорусов — прямое следствие втягивания страны в чужую войну, цена союза с агрессором.

Облава в Калинковичах — это неуклюжая и суетливая попытка отмыть белорусское небо, которое перестает быть мирным и чистым на наших глазах.

Недавно Гомель, сейчас Калинковичи. И только по счастливой случайности никто не пострадал при такой частоте залетов на нашу территорию непрошенных гостей. Но долго ли продлится это сомнительное счастье?

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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