Неуклюжая попытка

Неуклюжая попытка2
- Артем Синицын
- 4.10.2024, 13:30
Как власти пытаются отмыть белорусское небо, которое перестает быть мирным.
Сотрудники КГБ при силовой поддержке СОБР ворвались в частный дом жительницы Калинковичей, подозреваемой в сотрудничестве с «экстремистскими ресурсами». Казалось бы, знакомая белорусам ситуация. Но есть одно немаловажное «но».
Накануне в местных чатах появилось видео падающего на территории райцентра «шахеда». Не исключено, что именно камера этой женщины и засняла эти кадры. Видео действительно были опубликованы независимыми каналами.
А вот кто до сих пор молчит о произошедшем, так это провластные каналы и СМИ. Так, например, агентство БЕЛТА сообщило утром 4 октября о задержании жительницы Калинковичей «за передачу информации экстремистским ресурсам».
В самом сообщении ни слова о том, что же такого она передала «администраторам деструктивных телеграм-каналов», что задерживать ее пришел СОБР и КГБ. Ни слова о падении дрона.
И это неудивительно. Тут самое время вспомнить пословицу «На воре шапка горит». Облава в Калинковичах — это попытка замести следы. Российские «шахеды», падающие на головы белорусов — прямое следствие втягивания страны в чужую войну, цена союза с агрессором.
Облава в Калинковичах — это неуклюжая и суетливая попытка отмыть белорусское небо, которое перестает быть мирным и чистым на наших глазах.
Недавно Гомель, сейчас Калинковичи. И только по счастливой случайности никто не пострадал при такой частоте залетов на нашу территорию непрошенных гостей. Но долго ли продлится это сомнительное счастье?
Артем Синицын, «Салiдарнасць»