ВСУ подорвали понтонную переправу оккупантов на Луганском направлении

ВСУ подорвали понтонную переправу оккупантов на Луганском направлении1
- 4.10.2024, 13:53
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Видеофакт.
Украинские бойцы уничтожили понтонную переправу на Луганском направлении. Враг использовал ее для поставки подкрепления и боеприпасов.
Об этом сообщает Telegram-канал Сил беспилотных систем.
«Операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем «NEMESIS» уничтожили понтонную переправу на Луганском направлении, через которую противник поставлял подкрепление и боеприпасы», - пишут Силы беспилотных систем.