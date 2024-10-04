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ВСУ подорвали понтонную переправу оккупантов на Луганском направлении

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  • 4.10.2024, 13:53
  • 1,440
ВСУ подорвали понтонную переправу оккупантов на Луганском направлении

Видеофакт.

Украинские бойцы уничтожили понтонную переправу на Луганском направлении. Враг использовал ее для поставки подкрепления и боеприпасов.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил беспилотных систем.

«Операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем «NEMESIS» уничтожили понтонную переправу на Луганском направлении, через которую противник поставлял подкрепление и боеприпасы», - пишут Силы беспилотных систем.

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