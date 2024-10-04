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Россияне начали вторую попытку контрнаступления в Курской области

  • 4.10.2024, 13:59
  • 3,260
Россияне начали вторую попытку контрнаступления в Курской области

Эксперт оценил их силы.

В Курской области российская армия начала вторую попытку контрнаступательных действий, собрав войско в количестве до 38 тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире «КИЕВ24», комментируя возможности оккупантов наращивать силы на территории Украины и ныне подконтрольной ВСУ территории РФ.

По его словам, в пределах территории Украины россияне имеют запасы ресурсов для ведения наступательных действия одновременно на ряде направлений еще в течение, возможно, нескольких месяцев. Но вряд ли они смогут «наскрести» новые ресурсы для дальнейшего периода активных наступательных действий, считает Жданов:

«Сегодня им нужно еще решать вопрос в Курской области. Они там начали вторую попытку контрнаступательных действий».

Жданов отметил, что сейчас группировка россиян превышает 600 тысяч на украинской территории. Что касается Курской области, то там российская группировка оценивается в 35-38 тысяч человек. И по данным украинской разведки, они будут пытаться дотянуть до 50 тысяч, добавил эксперт.

По его словам, в РФ сейчас могут только пополнять потери личного состава, и для этого они имеют в резерве около 5 тысяч военнослужащих в месяц. Периодически россияне пополняют свои войска за счет срочников, которых склоняют к подписанию контрактов с армией, рассказал Жданов:

«Статистика говорит, что из призыва где-то 30% подписывают контракт в первые полгода. Командиры давят, создают неприемлемые условия для прохождения службы, кого-то уговаривают, кого-то принуждают... Но это тоже ресурс, который имеет свой лимит. Потому что срочники обеспечивают жизнедеятельность частей в пунктах постоянной дислокации, поэтому всех срочников забрать невозможно».

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