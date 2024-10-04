В России раздался панический вопль Александр Коваленко

4.10.2024, 14:36

2,446

Курская АЭС под ударом?

По российским пабликам последний час только и несется панический вопль о том, что ВСУ атаковали Курскую АЭС. При этом, паникующие россияне сами не могут между собой согласовать, чем был атакован объект.

По одной версии, по Курчатову был нанесен удар реактивными снарядами, причем, конечно же, М142 HIMARS. По другой – это была французская бомба HAMMER, которую, а тут уже подверсии пошли, по одной версии сбили, по другой не сбили…

Вообще слышать версию о том, что российское ПВО сбило авиабомбу было особо интересным и не потому, что это практически невозможно, а потому, что именно в этом районе проложены курсовые российских Су-34, которые применяют по зоне контроля ВСУ в КО свои КАБы. А как известно, вероятность того, что российский КАБ упадет на российский же город всегда предельно высокая.

В конце концов, так называемый глава Курской области Алексей Смирнов официально заявил, что силы ПВО сбили над городом украинский БПЛА самолетного типа и именно от падения его обломков произошли взрывы в хозяйственной постройке, «не имеющей отношения к Курской АЭС». Факты принадлежности БПЛА украинской стороне так и не были предоставлены, что и не удивительно.

Цирк, да и только. А сколько было воплей, паники и конспирологии. М142 HIMARS! HAMMER! ВСУ задействовали «Звезду смерти», тайно переданную им Аннунаками с Нибиру!!!

Но, из всего вышеизложенного следует сделать несколько выводов.

У россиян сегодня определенные отверстия в теле сжались до размеров ушка иголки, но это не означает, что на фоне этой волны паники руководством страны-агрессора не было сделано выводов. Скорее всего они будут этот страх использовать на свою пользу, устраивая даже провокации в районе Курской АЭС, чтобы держать население в холодном теле. Опыта с провокациями на АЭС у них хоть отбавляй, с учетом оккупации Запорожской АЭС и регулярными перфомансами РОВ там.

Разумеется, попытки дискредитировать Украину и обвинить ее в атаках на Курскую АЭС будут обусловлены стремлением России сделать все, чтобы Киев не получил разрешения на применение дальнобойных ракет по территории РФ. Попутно будет генерироваться нарратив о том, что Украина это страна террорист, угрожающая всему миру ядерной катастрофой, в отношении чего, вполне ожидаемо, масла в огонь будет подливать и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, испытывающий до возмутительного теплые чувства к россиянам.

Ну и в завершении, как всегда отмечу, даже если вдруг вы видите, что в небе летит некий объект, украинского происхождения – не сбивайте, не мешайте ему лететь куда надо, потому, что он может упасть куда не надо и тогда это будет исключительно ваша проблема.

Украина наносит удары исключительно по военным объектам и военной инфраструктуре. Все остальное, манипуляции и инсинуации.

Александр Коваленко «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com