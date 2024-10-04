«Как обезьяны на пальмы»: российские бойцы повылазили на деревья в Курской области 1 4.10.2024, 14:45

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Курьез стал результатом неудачной атаки на позиции ВСУ.

Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» поделился курьезной историей о российских военных, которая произошла на Курском направлении. Он опубликовал детали в своем Telegram-канале 4 октября.

Войска РФ пошли в наступление на позиции, которые контролируют украинские подразделения в Курской области. Однако что-то пошло не так, и вражеские военные оказались на деревьях.

«Начали снимать броню и каски и залезать на деревья, как обезьяны на пальмы. Пришлось сбивать», — рассказал «Алекс».

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