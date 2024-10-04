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Washington Post рассказал шокирующую историю украинца, замученного в российском плену

  • 4.10.2024, 15:15
  • 1,314
Washington Post рассказал шокирующую историю украинца, замученного в российском плену

Тело было растерзано.

Семья украинского военнопленного Александра Ищенко, который летом погиб в российской тюрьме, получила его тело в ужасном состоянии - родственники предполагают, что российские оккупанты «сделали все», чтобы останки не опознали, и не узнали причину смерти мужчины.

The Washington Post описал историю украинского бойца Александра Ищенко, который в 2022 году попал в плен и был замучен в тюрьме.

Журналисты встретились с вдовой Ищенко, 54-летней Еленой, которая ждала мужа почти 2,5 лет. Узнав о его смерти, она хотела хотя бы взглянуть на него в последний раз, но увиденное ее шокировало.

Издание пишет, что сцена в морге была ужасной - российские медики после вскрытия тело не зашили, останки, доставленные из тюрьмы, разложились. Украинский судмедэксперт пришел к выводу, что перед смертью ребра мужчины были сломаны тупым предметом.

«Он был разорван на части. Казалось, россияне сделали все, чтобы мы не узнали его и не узнали истинную причину смерти», - рассказала Елена.

По ее словам, Александр - не военный, а моряк торгового флота. Он присоединился к отряду территориальной обороны в феврале 2022 года, когда оккупанты взяли в осаду Мариуполь. Позже, во время последнего боя в городе, отряд объединился с бойцами «Азова».

Жена предполагает, что Ищенко даже не знал, что считается частью этого военного формирования. Другие члены семьи смогли переправиться в Днепр и потеряли с Ищенко связь, когда пал Мариуполь.

Как пишет газета, в августе 2022 года они узнали по неофициальным каналам, что Ищенко жив - на тот момент он находился в оккупированной РФ Донецкой области, позже его перевели в Ростов-на-Дону (РФ).

«Прошлым летом распространились фотографии его в российском зале суда, лысого и такого худого, что его зять не узнал. Но Кристина (дочь Александра - ред.) и Елена увидели его яркие голубые глаза и просто поняли, что это - он. В Ростове он и еще более 20 человек предстали перед судом по обвинению в терроризме за их предполагаемые связи с «Азовом», - говорится в публикации.

Как узнало издание, семья заплатила на российском сайте Zona Telekom большую сумму денег за возможность присылать пленному еду и письма. Из них стало известно, что в Донецке его били почти ежедневно и только дважды за 13 месяцев позволили принять душ.

О смерти Александра родственники узнали от адвоката, и, как отмечает издание, чтобы ускорить возвращение тела, связались с частной похоронной службой в Киеве, которая смогла доставить останки в Днепр.

The Washington Post удалось ознакомиться с выводами о вскрытии тела Александра. В российском сопроводительном документе говорилось, что причина смерти не может быть установлена «из-за гнилостных изменений в органах и тканях трупа». Однако первоначальная украинская оценка сообщала о «шоке, множественных переломах ребер, закрытой тупой травме груди, повреждениях в результате контакта с тупым предметом».

Министерство обороны России не отреагировало на официальные запросы журналистов о причине смерти Ищенко, а также об избиении в тюрьме.

Как отмечает The Washington Post, гибель Ищенко вызывает большое беспокойство у многих украинских семей, чьи родственники все еще остаются в российском плену, где подвергаются издевательствам, пыткам. По данным украинских властей, в тюрьмах РФ умерли более 60 украинских военнопленных, более 2000 подверглись пыткам.

«Украина и Россия не раскрывают, сколько именно военнопленных находится в плену в обеих странах... С 2022 года домой вернули более 3000 украинских пленных, в том числе более 100 только в сентябре 2024 года», - говорится в статье.

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