Российские силовики изъяли все, с чем перед смертью контактировал Навальный 2 4.10.2024, 15:44

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Алексей Навальный

Даже снег.

Центр «Досье» опубликовал полный список объектов, которые следователи изъяли из колонии в Харпе после смерти одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. В перечне указаны 75 позиций.

Журналисты утверждают, что документ был составлен Следственным комитетом после смерти политика. Как он оказался в распоряжении авторов материала, не уточняется.

Перечень включает в себя все возможные образцы, взятые с тела Навального и с окружавших его поверхностей, а также вещи, с которыми он контактировал, пишет «Досье».

Среди изъятых объектов были личные вещи Навального – одежда и нижнее белье, книги, матрас, а также образцы пищи, рвотные массы, ногтевые пластины и волосы. Из колонии увезли четыре видеорегистратора, смывы с бушлата Навального и с пола, где он лежал, а также образцы снега из прогулочного двора, говорится в публикации.

Кроме того, были изъяты все расходные материалы и мусор, оставшиеся после работы медиков: медицинские маски, ящики с инструментами и мешок Амбу, необходимый для искусственной вентиляции лёгких.

По данным «Досье», образцы, взятые с тела Навального и с окружавших его поверхностей, отправили на экспертизу в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава. Согласно описи, экспертам отправили 31 объект из 75.

«Действия следствия могут свидетельствовать в пользу того, что правоохранительные органы пытались изъять все предметы, на которых теоретически могли оставаться следы отравляющего вещества», – пишет «Досье».

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