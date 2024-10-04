NYT: Иран попросил Россию о помощи 4.10.2024, 16:28

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В Тегеране боятся ответного удара Израиля.

В понедельник Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю в ответ на убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Теперь Иран ожидает удара со стороны Израиля и уже попросил Россию о помощи с проведением спутниковой разведки, пишет The New York Times.

«По словам двух иранских чиновников, которые знакомы с планированием войны и не имеют права говорить публично, Иран попросил Россию о сотрудничестве со спутниковой разведкой перед ударом Израиля», — говорится в публикации.

Никаких других подробностей по этому поводу издание не приводит. В частности не уточняется, ответила ли Россия на эту просьбу.

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