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Знаменитый бюджетник Mitsubishi вызвал ажиотаж на рынке

  • 4.10.2024, 16:32
Знаменитый бюджетник Mitsubishi вызвал ажиотаж на рынке

Несмотря на возраст, автомобиль оказался популярным.

Компактный Mitsubishi Mirage – знаменитая бюджетная модель японской компании. Несмотря на возраст, автомобиль оказался популярным в 2024 году и вызвал настоящий ажиотаж на рынке.

Детали стали известны Carscoops. Продажи Mitsubishi Mirage в США в 2024 году выросли на 114%, то есть увеличились более чем вдвое. С начала года компания реализовала 20 024 экземпляра бюджетной модели.

При этом общие продажи бренда составили 82 817 машин. Более популярной моделью оказался только кроссовер Mitsubishi Outlander с 35 629 экземплярами. Это интересно, ведь продажи Mirage, который дебютировал в 2011 году, в последнее время снижались.

От этой модели решили отказаться и заменить другой машиной. Во всяком случае, такая информация сообщалась ранее. В Японии продажи уже свернули, в США сделают то же самое к 2025 году.

На смену для американского рынка может прийти новый кроссовер Mitsubishi Xforce. Его презентовали недавно. Хотя на 2025 год эту информацию в североамериканском подразделении компании не уточняли. В Европе место Space Star (местный вариант Mirage) займет базовый вариант Mitsubishi Colt, который теперь является копией Renault Clio.

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