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«Шизофрения Лукашенко прогрессирует»

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  • 4.10.2024, 16:50
  • 1,984
«Шизофрения Лукашенко прогрессирует»

Новая порция бреда от самозванца.

Во время посещения агрогородка Парахонск на Брестчине Лукашенко сделал ряд высказываний, которые заставляют усомниться в его адекватности, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Заявил, что делает все, для мирного сосуществования с Украиной. Если Польша захочет захватить Западную Украину, то он придет на помощь. В послевоенном восстановлении Украины основную роль сыграют родные люди, белорусы.

Учитывая подлую поддержку режимом Лукашенко путинской войны, огромную помощь Запада, особенно Польши в борьбе Украины, шизофрения нелегитимного продолжает развиваться.

Украинцы, безусловно, считают белорусов родным народом, но хорошо понимают разницу между лукашистами и белорусами.

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