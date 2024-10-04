«Шизофрения Лукашенко прогрессирует» 1 4.10.2024, 16:50

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Новая порция бреда от самозванца.

Во время посещения агрогородка Парахонск на Брестчине Лукашенко сделал ряд высказываний, которые заставляют усомниться в его адекватности, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Заявил, что делает все, для мирного сосуществования с Украиной. Если Польша захочет захватить Западную Украину, то он придет на помощь. В послевоенном восстановлении Украины основную роль сыграют родные люди, белорусы.

Учитывая подлую поддержку режимом Лукашенко путинской войны, огромную помощь Запада, особенно Польши в борьбе Украины, шизофрения нелегитимного продолжает развиваться.

Украинцы, безусловно, считают белорусов родным народом, но хорошо понимают разницу между лукашистами и белорусами.

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