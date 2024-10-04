Лукашенко собрался «восстанавливать Украину» и воевать с Польшей

Лукашенко собрался «восстанавливать Украину» и воевать с Польшей7
- 4.10.2024, 17:49
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Поток сознания белорусского диктатора.
Лукашенко заявил, что страна готова помочь в послевоенном восстановлении Украины.
Как пишет БелТА, Лукашенко снова начал рассказывать, что Киев контролируется Соединенными Штатами Америки, а украинские власти едут в Вашингтон, а не в Минск и Москву, «чтобы договориться». Он уверяет, что американцы не будут помогать украинцам:
«Никто их восстанавливать не будет. Власть сменится - скажут: «Володя, ты кто такой? Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов».
Также Лукашенко заявил, что Польша якобы хочет «прихватить западную Беларусь и западную Украину», чтобы «там господствовать».
«Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы», - добавил он.