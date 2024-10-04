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У Брестского облисполкома обнаружили тайную резиденцию в Жабинковском районе

  • 4.10.2024, 18:36
У Брестского облисполкома обнаружили тайную резиденцию в Жабинковском районе

Что о ней удалось выяснить.

Брестский облисполком в октябре планирует отремонтировать кровлю двухэтажной правительственной резиденции в деревне Петровичи Жабинковского района, потратив на это более 117 000 рублей. Тендер на ремонт журналисты BGmedia нашли на сайте госзакупок.

Что известно про резиденцию Брестского облисполкома

Ремонтом резиденции в деревне Петровичи чиновники занялись еще в начале года. В документе с названием «дефектный акт» на сайте госзакупок написано, что 24 апреля комиссия по общему техническому осмотру зданий (помещений) Брестского облисполкома установила, «что в связи с длительным сроком эксплуатации кровля двухэтажного здания имеет физический (расслоения и вздутия материала кровли) и моральный износ (материал кровли морально устарел) и требуют замены и ремонта».

Сметную документацию для ремонта кровли резиденции разработали в июле. На сайте госзакупок есть тендер за 5 июля. За эту услугу чиновники заплатили 832,4 рубля.

Первоначально кровлю резиденции планировали отремонтировать в августе, но в итоге сроки сдвинули на этот месяц: с 14 по 31 октября. За ремонт планируют отдать 117 035 рублей.

Об этом журналисты узнали в тендере, который называется «Текущий ремонт кровли двухэтажного здания с инвентарным номером 126/с-11501 правительственной резиденции загородного филиала Брестского областного исполнительного комитета по адресу: Брестская область, Жабинковский район, дер. Петровичи, Ракитницкий с/с, 9». Причем первый тендер с таким названием признали несостоявшимся, потому что получили ноль предложений. Второй тендер полностью повторяет первый, «побороться» за него можно до 7 октября.

Если верить названию тендера, то выходит, что резиденция находится в доме №9 деревни Петровичи Ракитницкого сельсовета Жабинковского района. Так выглядит дом №9 в яндекс-картах.

Что касается ремонта кровли, то он будет капитальным. Старую кровлю полностью разберут, а новую сделают по современным стандартам, с дополнительным слоем водоизоляционного ковра и, разумеется, водосточными трубами. Позаботятся и о молниезащите. Там установят несколько заземляющих проводников, проводов, кабелей и труб. И даже 11 табличек с надписью «Во время грозы не подходить ближе чем на 10м».

Чем известна деревня Петровичи в Жабинковском районе

По данным Кадастровой карты Беларуси на 2019 год, в деревне Петровичи проживает 105 человек. У нее очень удобное расположение, ведь она находится в 5 км от Жабинки и всего в 22 км от Бреста.

Деревня стоит на левом берегу Мухавца при впадении в него реки Осиповка. На другом берегу реки находится биологический заказник Непокойчицы. А рядом с Петровичами проходит трасса М1.

Раньше здесь было имение рода Богушевичей, затем стало родовым поместьем семьи Дзеконских. В 1830 году Дзеконские построили на берегу Мухавца дворец, вокруг был разбит большой парк. Имение принадлежало семье до 1939 года, когда его последний владелец выехал в Варшаву, где погиб во время Варшавского восстания.

Дворец Дзеконских в 1939 году был разграблен, а в 1945 году полностью разрушен. От усадьбы Дзеконских сохранились лишь служебная постройка и остатки парка с «дубом-патриархом», который стал достопримечательностью.

На территории Петровичей произрастает сразу два черешчатых дуба, чей возраст, по оценкам ученых, составляет 400–500 лет. Эти деревья являются одними из самых старых в Беларуси. В 2007 году их объявили памятниками природы республиканского значения.

Первый дуб находится в 12 метрах от центральной улицы поселка, во дворе дома №2 на открытом месте. Второй дуб растет на лужайке в 20 метрах от улицы поселка, между клубом и жилым домом.

Возле Петровичей есть экологическая тропа, которая была создана в рамках проекта международной технической помощи «Чистая река — главный приоритет». Она расположена на территории Петровичского лесничества ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз». Второе название экотропы — «Чистая вода». Данный проект был создан за деньги Евросоюза в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина 2014–2020 гг».

На территории деревни также есть усадьба «На позитиве», агроусадьбы «Спадчына» и «Петровичи».

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