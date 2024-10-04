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Столтенберг признался, о чем больше всего жалеет, как бывший генсек НАТО

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  • 4.10.2024, 18:49
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Столтенберг признался, о чем больше всего жалеет, как бывший генсек НАТО
Йенс Столтенберг

Он возглавлял НАТО в 2014-2024 годах.

Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед российским вторжением и тем более, когда россияне уже начали нападение. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times (перевод - «Униан»).

По его словам, с начала российского вторжения в Украину ему приходилось одновременно работать по трем направлениям: поддерживать помощь Украине, информировать западную общественность об угрозе со стороны Владимира Путина и избегать ядерной войны НАТО против России. Последнее явно мешало первым двум задачам, пишет FT.

- Если есть что-то, о чем я в определенном смысле жалею и вижу гораздо четче, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше. Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были дать им больше оружия перед вторжением. И мы должны были дать им более совершенное оружие, скорее, после вторжения. Я признаю свою часть ответственности, - признался Столтенберг.

По его словам, отправка летального оружия в Украину была предметом напряженной дискуссии. Большинство членов НАТО были против передачи Украине такого оружия перед вторжением из-за того, что «очень боялись последствий», рассказал Столтенберг.

- Я горжусь тем, что мы сделали, но это было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Возможно, это могло даже предотвратить вторжение или, по крайней мере, значительно усложнило [России] делать то, что они сделали, - говорит бывший генсек НАТО.

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