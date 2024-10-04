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В Беларуси собираются изменить сумму подарков, с которых не надо платить подоходный налог

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  • 4.10.2024, 19:28
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В Беларуси собираются изменить сумму подарков, с которых не надо платить подоходный налог

Раскрыты цифры.

В Беларуси в 2025 году хотят пересмотреть размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, отмечает «Зеркало».

Как могут изменить доходы, с которых не надо платить налоги

Доходы от дарения, которые не облагают подоходным налогом, предлагается поднять до 11 516 рублей (сейчас — 10 431 рубль). Белорусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года.

В проекте изменений в Налоговый кодекс также прописали, что в 2025 году хотят повысить:

- доходы от основного нанимателя и не являющиеся оплатой труда (путевки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерам, ранее работавшим у этого нанимателя, — до 3479 рублей от каждого источника в течение года (сейчас — 3151 рубль);

- доходы от иных организаций и не являющиеся оплатой труда (призы, подарки и так далее) — до 230 рублей от каждого источника в течение года (сейчас — 208 рублей);

- безвозмездную (спонсорскую) помощь, а также пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке — в размере 23 011 рублей в сумме от всех источников в течение года (сейчас — 20 843 рубля);

- страховые взносы по договорам добровольного страхования за работника по месту основной работы — в пределах 5956 рублей в течение календарного года (сейчас — 5395 рублей).

На сколько могут повысить стандартные налоговые вычеты для физлиц

Налоговый вычет — это сумма, которая не облагается подоходным налогом.

Также предлагается увеличить налоговые вычеты:

- стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода — 192 рубля в месяц, если доход в общей сумме не превышает 1164 рубля в месяц (сейчас — 174 и 1054 рубля соответственно);

- стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребенком) — 56 рублей в месяц на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца (сейчас — 51 рубль);

стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя — 107 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или - иждивенца (сейчас — 97 рублей);

- стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет — 107 рублей на каждого ребенка в месяц (сейчас — 97 рублей);

- стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников Великой Отечественной войны и так далее (полный список можно посмотреть в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса) — 272 рубля в месяц (сейчас — 246 рублей).

Пока речь идет о законопроекте, который еще не утвержден.

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