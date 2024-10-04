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Столтенберг рассказал, как НАТО пересекало «красные линии» Путина

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  • 4.10.2024, 21:13
Столтенберг рассказал, как НАТО пересекало «красные линии» Путина
Йенс Столтенберг

Он говорит, что блеф кремлевского правителя раскрыли.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступал за пересечение российских «красных линий» относительно войны в Украине.

В интервью для Financial Times (перевод - «Униан») он сказал, что в начале полномасштабной войны были дни и недели, когда им приходилось обсуждать и решать вопросы относительно этих линий. По словам Столтенберга, необходимо было учитывать опасность, однако останавливать помощь Украине не было вариантом:

- Если уж на то пошло, то я настаивал на том, чтобы пересекать все эти так называемые красные линии, которые выставил Путин. И мы пересекли многие из них, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин хочет пойти на эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он может создать все необходимые поводы. Пока что мы раскрыли его блеф.

Как известно, 65-летний Йенс Столтенберг занимал должность генерального секретаря Североатлантического Альянса с 2014 года. 1 октября его сменил бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

Столтенберг поддерживал членство Украины в НАТО, а также высказывался за снятие запрета на удары по России западным оружием.

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