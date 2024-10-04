«Они очень хитро поступают» 3 4.10.2024, 22:16

2,198

МТС перевел абонента на другой тариф, он вернул старый и удивился новым условиям.

В редакцию Onlíner продолжают писать абоненты, столкнувшиеся с тем, что МТС переводит их с архивного тарифа «Безлимитище» на «#Безлимитище». Еще один пользователь заметил, что хоть на предыдущий тарифный план и можно вернуться, но платить за него скоро придется на четверть больше.

О чем речь? Какие еще переводы с тарифа на тариф?

Тариф «Безлимитище» в свое время стал одним из самых интересных и выгодных предложений МТС. Он включал в себя условно безлимитный интернет и 400 минут звонков во все сети. И все это меньше чем за 20 рублей в месяц. Неудивительно, что многие абоненты предпочли подключиться на него. В 2019 году тариф заменили новыми предложениями, а «Безлимитище» ушел в архив. Подключиться на него было нельзя, но многие из тех, кто им уже пользовался, решили продолжить это делать.

С августа белорусы стали сообщать о том, что МТС инициировал массовое изменение тарифных планов под видом «акции», причем без явного согласия абонентов. Абонентам подключают тарифный «#Безлимитище». В рамках акции абонплата на нем составляет все те же 19,32 рубля в месяц. Но если человек остается на этом тарифе, то абонплата увеличится до 35 рублей.

Есть возможность вернуться на прошлый тариф «Безлимитище». Но, как оказалось, и тут есть нюанс, из-за которого платить все-таки придется больше.

«Оказывается, «Безлимитище» уже никакое не „Безлимитище“»

Так и поступил по крайней мере один из читателей. После того как его переключили на новый тариф, он потребовал немедленно вернуть старый. Оператор так и сделал. И только благодаря этому (точнее, пришедшей SMS с описанием тарифа и услуг) абонент заметил: «Оказывается, „Безлимитище“ уже никакое не „Безлимитище“».

Дело в том, что еще в 2022 году безлимитный интернет на тарифах «Безлимитище» выделен в отдельную услугу «Безлимитный интернет». В условиях тарифа по сути остались только 400 минут звонков во все сети. Абонплата тарифного плана уменьшилась до 13,82 рубля. За услугу «Безлимитный интернет» берут 5,5 рубля. За все вместе получаются те же 19,32 рубля, что и раньше. В чем подвох?

«Они очень хитро поступают. Сейчас услуга „Безлимитный интернет“ на акции, а скоро акция закончится и поднимется цена. Своеобразная многоходовочка. По факту абонплата вырастет на 25%, а сама услуга — на 100%», — возмущается абонент.

Платить придется больше

Действительно, если поискать на сайте МТС, можно найти 57-страничный документ, где среди прочего говорится о выделении из ТП «Безлимитище» услуги «Безлимитный интернет». Сам тариф находится в архиве. Если найти его, то увидим, что услуга стоит 5,5 рубля с учетом скидки. Но с 1 января 2025 года она подорожает более чем вдвое и будет стоить уже 11,18 рубля. Таким образом, вместе с абонплатой абонентам придется платить уже не 19,32, а 25 рублей.

Абонент возмущается не столько фактом завуалированного поднятия стоимости старого тарифа, сколько отсутствием должного информирования об этом. Мол, узнал о скором подорожании он как раз благодаря переводу на более дорогой тарифный план и последующему возвращению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com