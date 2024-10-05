Разведчик, бомбардировщик и логист: в США создали новый мощный дрон 5.10.2024, 0:01

С-100 может быстро доставлять лекарства, боеприпасы, аккумуляторы на дальние расстояния.

Американская компания Performance Drone Works (PDW) создала многоцелевой беспилотник C-100, который имеет много новых возможностей. Это в частности стало возможным благодаря генеральному директору и соучредителю компании Райану Хьюри, пишет Forbes (перевод - «Униан»).

Райан видит в дронах трансформационный потенциал. По его словам, это, вероятно, «самое большое изменение в военно-воздушных силах со времен Второй мировой войны». Также он подчеркнул то, какие дроны стали незаменимыми во время войны в Украине.

«С-100 был спроектирован по образцу рюкзака», - рассказывает гендиректор компании.

В частности беспилотник создавали таким образом, чтобы его можно было легко переносить одному военному. Разработчикам удалось создать квадрокоптер со сложными роторами, который может нести 5 кг нагрузки и находиться в полете до 74 минут.

С-100 может быстро доставлять лекарства, боеприпасы, аккумуляторы на дальние расстояния.

- Мы можем выполнять разведывательные, наблюдательные и разведывательные миссии с помощью современных сенсоров. Мы можем корректировать огонь артиллерии, мы можем обозначать цели с помощью лазерного целеуказателя. Мы можем сбрасывать припасы или бомбы. И мы можем действовать как летающий авианосец, - отмечает Хьюри.

Благодаря большой полезной нагрузке на С-100 можно установить камеры с мощным зумом, что позволяет обнаруживать цели за много километров, а также лазерные целеуказатели для наведения «умных» бомб, которые являются очень тяжелыми для меньших дронов.

Также С-100 может быстро доставлять лекарства, боеприпасы, аккумуляторы, еду и воду на удаленное расстояние.

Кроме того, С-100 может выполнять функции украинского бомбардировщика-дрона «Баба Яга». Американский беспилотник, как и украинский, может устанавливать мины в тылу противника. По сравнению с «Бабой Ягой», С-100 не будет рассчитывать на импровизированные боеприпасы, которые изготовлены из взорванных взрывчатых веществ.

- Мы работаем непосредственно с разработчиками боеприпасов, которые создают новое поколение боеприпасов для беспилотников. Некоторые из боеприпасов, которые мы имеем, являются передовыми и обеспечивают гораздо больший эффект при меньшем объеме, - добавляет Хьюри.

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