В Румынии снова обнаружили обломки «Шахеда» 5.10.2024, 3:19

НАТО ведет дополнительное наблюдение за воздушным пространством страны.

Румынские военные в пятницу, 4 октября, обнаружили в дельте Дуная остатки российского беспилотника, который запускали для поражения целей в Украине.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Фрагменты «Шахеда» обнаружили примерно в километре от Георгиевского устья, что в дельте Дуная – примерно в том же районе, где поднимали истребители во время ночной атаки России против Одесской области.

«Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты российского беспилотника, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами», – говорится в сообщении.

Там отметили, что «Шахед» обнаружили во внегородской зоне, и никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

«Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву», – добавило румынское Минобороны.

По состоянию на сейчас в Румынии по меньшей мере 17 раз обнаруживали беспилотники, которые пролетали над румынским воздушным пространством и возвращались в Украину или разбились на румынской территории.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

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