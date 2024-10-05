«Это пиррова победа»: соратник Гиркина запаниковал из-за Угледара 3 5.10.2024, 8:11

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Армия РФ понесла больше потерь, чем население этого населенного пункта до начала войны.

Российских ультрапатриотов не радует оккупация украинского Угледара, точнее, его руин. Захват этого небольшого города стоил армии РФ слишком больших потерь. Об этом откровенно рассказал в интервью Виктор Алкснис — бывший депутат Госдумы РФ, Z-патриот и ближайший соратник чекиста Игоря Гиркина (Стрелкова), передает «Диалог.UA».

Алкснис назвал захват руин Угледара «пирровой победой». «Взят первый город — Угледар... Хочу напомнить, что бои за этот город шли почти два с половиной года. В этом городе на начало «СВО» проживали 17 тыс. человек. Всего лишь. Если посчитать, сколько мы там оставили под стенами этого города наших военнослужащих, какие там были потери гигантские, там речь идет о десятках тысяч наших солдат и офицеров, то это, знаете, называется пиррова победа», — пожаловался российский Z-патриот.

С его слов, штурмуя этот город, армия России провалила Харьковскую операцию по созданию «санитарного коридора» и даже потеряла часть своей территории — несколько районов Курской области.

«А что касается Курской области... Казалось бы, надо было останавливать наступление на Донецком направлении, все силы бросить на Курск, чтобы территория «старой России» была неприкосновенной. Напомню, что не так давно армия получила приказ от нашего главнокомандующего (диктатора РФ Путина — ред.) о создании «зоны безопасности» в Харьковской области... Но он так и не выполнен. Наши войска увязли в позиционных боях... Мы ничего не можем сделать и в Курской области! Не хватает личного состава и техники... Курск был брошен на произвол судьбы!(...) Позвольте, как так? Исконная территория России захвачена врагом и мы будем ждать, чтобы ее освободить? Это что-то невозможное!» — возмутился Алкснис.

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