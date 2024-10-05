Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста в Украине

Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста в Украине1
- 5.10.2024, 8:33
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Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь.
В Украине не нужно снижать мобилизационный возраст, ведь возрастная категория 18-25 лет - это будущее Украины, а снижать эту планку можно лишь в крайнем случае. Такое мнение высказал экс-главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании Валерий Залужный, сообщают «Буквы».
«Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот - ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну», - заявил Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.
По словам Залужного, военные старшего возраста имеют постсоветский менталитет, поэтому им работать в определенной степени труднее.
«Если мы возьмем 50-летнего «дядю», мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это «может сделать кто-то другой» за них», - пояснил экс-глава.
Посол убежден, что только в крайнем случае надо принудительно привлекать молодежь в армию.
«Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди», - подытожил Залужный.