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Памятник Франциску Скорине в Калининграде перенесли в другое место

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  • 5.10.2024, 8:48
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Памятник Франциску Скорине в Калининграде перенесли в другое место

Скульптура высотой 3,5 метра и весом 2 тонны была отлита в мастерской в Смолевичах.

Памятник Франциску Скорине в Калининграде теперь будет находиться на территории гуманитарных корпусов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, пишет «Наша Нiва».

Скульптура высотой 3,5 метра и весом 2 тонны выполнена из бронзы и была отлита в мастерской в Смолевичах. Ее автор — профессор Белорусской академии искусств Анатолий Артимович.

В 2004 году скульптуру Калининградской области подарило Калининградское землячество белорусов. Тогда было решено установить памятник на площадке перед административным корпусом БФУ на улице Александра Невского в Калининграде.

Во время строительства нового кампуса БФУ администрация университета приняла решение о переносе памятника Скорине к историческим корпусам университета, где обучаются студенты гуманитарных специальностей.

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