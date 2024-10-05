Z-пропагандисты в прямом эфире признали провал РФ с беспилотниками 5.10.2024, 9:06

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Москва «прошлепала» важный момент в войне.

Кремлевская госпропаганда пожаловалась, что Кремль «прошлепал» создание военных БПЛА, из-за чего российская армия значительно уступает Украине. Эту тему поднял российский военный эксперт Михаил Тимошенко в эфире подконтрольного Кремлю радио «Комсомольская правда», передает «Диалог.UA».

Пропагандист пожаловался, что в России сфера производства БПЛА сильно забюрократизирована, коррумпирована и неповоротлива, из-за чего РФ не может быстро реагировать на изменения на поле боя.

Например, Минобороны РФ продолжает закупать огромные партии определенных моделей дронов даже после того, как ВСУ находят способ эффективно им противодействовать.

Украина — полная противоположность в этой сфере. Там производством БПЛА занимаются мелкие частные компании, которые очень быстро модернизируют свои разработки, чтобы ВСУ могли их использовать максимально эффективно на линии фронта.

«Мы вот прошлепали! Прошлепали вот этот резкий скачок увеличения вариантов использования на фронте беспилотных средств, которые делаются «на коленках», которые делает коммерция — частные предприятия, которые могут мгновенно менять ТТХ (технические характеристики — ред.), мгновенно налаживать новое, и где есть обратная связь между заказчиком и производителем. Короткая, быстрая. И контур управления двухзвенный, а не 5-ти или 7-ми звенный. Пока генерал армии добро не дал — нет», — пожаловался Тимошенко.

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