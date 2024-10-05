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«Развлечение на острове у нас было одно — его изучение»

  • 5.10.2024, 9:12
«Развлечение на острове у нас было одно — его изучение»

Белорусы дешево и красиво отдохнули на Мадейре.

Вы можете ничего не знать про этот остров, но краем уха точно про него слышали, ведь там делают один из самых популярных сортов вина в мире. Мадейра! Португальский остров вечной весны, который почему-то не так востребован у туристов, как испанский Тенерифе (хотя оба затерялись в Атлантическом океане и готовы в неограниченном количестве наполнять ваши Instagram красивейшим контентом). Билеты на Мадейру, как правило, стоят недешево, и бюджетным это направление точно не назовешь. Тем не менее читателям «Онлайнера» из Минска удалось уложиться в €1000 с человека на путешествие длиной 16 дней.

Жемчужина Атлантики… Край вечной весны… Огромный изумруд, покрытый всевозможной зеленью и эвкалиптовыми лесами… И в целом, возможно, один из самых красивых островов в Европе. Это я про Мадейра, которая затерялась где-то на просторах Атлантического океана, но не ускользнула от нашего взора.

Родина знаменитого Криштиану Роналду, идеальное место для серфинга как для новичков, так и для профи, остров с разнообразным ландшафтом, подходящим как для семейного отдыха, так и для любителей «пожестче» (трейлраннинга и хайкинга)… Здесь находится один из самых опасных аэропортов в мире и показывают просто волшебные закаты! В общем, цель была намечена — приступаем к реализации.

На отдых мы решили поехать вчетвером (две пары из Минска). Визы у всех нас уже были открыты для предыдущей поездки через посольство Германии, поэтому с ними возиться не пришлось.

Расходы на дорогу до Варшавы

Ближе всего на Мадейру белорусам лететь из Варшавы (аэропорт Шопена), куда тоже нужно как-то добираться. Мы зашли на сайт Ecolines, узнали стоимость билетов на автобус и обнаружили, что «туда-сюда без ветерка» на четверых обойдется в сумме в €400. Решили, что на машине ехать удобнее и выгоднее. Взяли еду, залили в термосы пуэрчик и отправились в дорогу.

Весь путь с учетом прохождения границы занял 14 часов.

Бензин (Минск — Варшава — Минск) — €90.

Страховка на авто на месяц — €48.

Местный сбор за пересечение границы на ТС — 37 рублей (€10,82).

Авиабилеты

Утром мы оставили машину у друзей и вызвали такси в аэропорт. Вылет был в 11:00. Время в полете составило 5 часов 30 минут — на 30 минут меньше, чем лететь на Тенерифе.

За ценами на билеты мы начали охотиться с марта и в июле нашли выгодный вариант. Сначала решили слетать на Мадейру, потом заскочить в столицу Португалии и только после этого возвращаться домой.

Билеты на самолет за четверых:

Лоукостер Wizz Air, Варшава — Мадейра — €562,13.

Лоукостер EasyJet, Мадейра — Лиссабон — €67,96.

Лоукостер Wizz Air, Лиссабон — Варшава — €219,96.

Жилье

Так как это уже не первый наш длительный совместный отдых, к выбору жилья подходили очень ответственно и щепетильно. Сайты Booking.com и Airbnb были истерты до дыр. Отобрав достаточное количество вариантов, мы устроили свой собственный «туристический приговор».

Мадейра. После долгих обсуждений всех плюсов и минусов остановились на уютных апартаментах в маленькой рыбацкой деревушке Паул-ду-Мар. Прибыли туда уже после 20:00, поэтому не смогли сразу оценить красоту места, в котором проживем ближайшие 13 дней. Утром радости не было предела: из окон открывался потрясающий вид на бескрайний океан, а с обратной стороны возвышались отвесные скалы, покрытые яркой зеленью.

Лиссабон. С учетом того, что тут мы планировали провести всего 3 дня, требований было минимум. Апартаменты выбрали быстро. На глаза попалась квартира, будто сошедшая с картинок в Pinterest, поэтому мы приняли решение остановиться в ней.

Жилье на Мадейре — €938,92 за 13 ночей.

Жилье в Лиссабоне — €313 за 3 ночи.

Прокат авто

К выбору прокатной компании подходили не менее дотошно, чем к жилью. И на то есть основания: на острове много недобросовестных прокатчиков. Остановили свой выбор на небольшой местной компании Localсar и взяли в аренду Toyota Yaris Hybrid 2023 на 12 дней. Бронирование осуществляли через почту. Аренда авто (автомат) с доплатой за второго водителя и страховкой обошлась в €641, бензин — в €107.

Еда и развлечения

Что касается еды, то готовили мы в основном сами, тем более это мы очень любим. Ежедневно в конце дня, за два часа до заката приезжали в маркет (Pingo Doce) за едой — 40 минут на закупку, 20 минут до дома, 30—40 минут на приготовление ужина. А после этого у нас была традиция — провожать закат и обсуждать уходящий день и впечатления от него. Мы ни в чем себя не ущемляли, закупали все, что хотели (в рамках разумного). Еда, развлечения, парковки, входные билеты и так далее во время поездки обошлись нам в €1240.

Развлечение на острове у нас было одно — его изучение. Каждая поставленная на карте точка была посещена и изучена, а в процессе были найдены и места, скрытые от взора массового туриста.

Мадейра — безумно красивый остров. Отвесные скалы чередуются с уединенными бухтами, а густые влажные джунгли сменяются величественными горами. На острове нет хищников, ядовитых змей, москитов. Как сказал местный житель, самое страшное существо, обитающее в лесах Мадейры, — это заяц.

Мы отправились в поход от Пику-ду-Арейру до Пику-Руиву, поднялись на самую высокую точку острова, ощутили всю прелесть натуральных лавовых бассейнов, терялись в субтропических садах дворца Монте, побывали в самой пустынной части острова (мыс Сан-Лоренцо), но не менее живописной, искупались в голубой лагуне, окруженной 25 источниками.

Восстанавливали силы и здоровье мы на черных вулканических пляжах острова. Изучили сеть левад, окутывающих остров, забрались в туманную долину между гор, покрытую столетними лавровыми лесами, наслаждались волшебными закатами и делали много чего еще.

Уже на протяжении девяти лет остров побеждает в номинации World’s Leading Island Destination. Словом, если вы обожаете природу и потрясающие виды, Мадейра уж точно вас не разочарует!

Кстати, остров впечатляет не только своей красотой, буйной зеленью и разнообразием рельефа, но и размеренной жизнью местного населения. Они никуда не спешат, и первые пару дней нам было тяжело влиться в этот поток спокойствия, но в итоге у нас получилось. Можете не верить, но в этом месте время будто останавливается! В таком спокойствии и связи с природой порой мы забывали, какой сегодня день и сколько нам осталось до отлета. А еще тут очень чисто, если сравнивать с континентальной Европой.

Столицу Португалии, Лиссабон, оставили на десерт, чтобы посмотреть архитектуру, музеи, храмы, замки, посидеть в кафе, сходить на шопинг. Словом, прийти в себя от красот острова и настроиться на дорогу домой.

Несмотря на то что несколько столетий назад Лиссабон был разрушен землетрясением, его сегодняшний вид впечатляет: замки, церкви, монастыри. Многие жилые дома декорированы сине-белой плиткой азулежу.

Гулять по Лиссабону непросто: он весь состоит из улочек с перепадом высот, так что можно не беспокоиться о том, сколько гамбургеров ты съешь. В черте города есть церковь, где хранятся останки мореплавателя Васко да Гамы. По городу курсируют старые трамваи, что создает определенную атмосферу старины. Центральная площадь красиво украшена бело-черной плиткой — когда смотришь на нее, по ней словно перемещаются волны. Одним словом, это город, обязательный к посещению.

Сколько всего потратили

Если подвести итоги, траты получились такими:

Транспортные расходы (Минск — Варшава — Минск) — €148,8 за четверых, или €37,2 на человека.

Авиабилеты — €850,05 за четверых, или €212,51 на человека.

Жилье — €1251,92, или €312,98 на человека.

Аренда авто — €641, или €160,25 на человека.

Бензин — €107, или €26,75 на человека.

Еда и развлечения — €1240, или €310 на человека.

Общая стоимость путешествия на 16 дней за четверых составила €4238,77, или €1059,69 на человека. Думаю, это вполне бюджетно с учетом продолжительности и сложности нашего маршрута. Сэкономить можно было на жилье, но у меня был пунктик — жить у океана. Если поискать апартаменты попроще, где-нибудь подальше от океана, можно сделать поездку бюджетнее.

Мадейра, кстати, хороша тем, что лететь туда можно в любое время года, ведь это остров вечной весны. Поэтому просто мониторьте цены на билеты и выбирайте самые удобные вам варианты.

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