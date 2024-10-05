Анонсированный Путиным проект аналога «Википедии» закрыли из-за отсутствия денег 5.10.2024, 9:20

Главным заказчиком был глава Кремля.

Правительство РФ приняло решение начать ликвидацию Автономной некоммерческой организации (АНО) «Большая российская энциклопедия» (БРЭ), а наработанные материалы передать интернет-энциклопедии «Рувики», пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к профильным ведомствам и кабмину. Сотрудники БРЭ с декабря прошлого года не получали зарплату, а минувшим летом государство полностью прекратило финансирование проекта.

В ближайшее время правительство выделит БРЭ необходимые средства из Резервного фонда для погашения задолженности перед сотрудниками. По словам источника, долги возникли в 2024 году в связи с «несвоевременными действиями руководства АНО по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием».

Основным заказчиком БРЭ был Владимир Путин, который в 2019 году выразил надежду, что проект сможет заменить «Википедию». После этого энциклопедию иногда иронически называли «убийцей «Википедии». В 2019-м на развитие БРЭ в течение трех планировалось потратить 1,7 млрд рублей.

Руководство энциклопедии, вопреки желаниям Путина, никогда не считало себя альтернативой «Википедии». В частности, в интервью 2023 года ответственный редактор портала Сергей Кравец подчеркивал, что БРЭ и «Википедия» ориентированы на разные аудитории и не конкурируют друг с другом, так как «Большая российская энциклопедия» никогда не была предназначена для массового чтения.

Финансирование БРЭ осуществлялось Министерством культуры РФ, что отразилось на содержании политических, исторических и социологических статей. Так, на портале отсутствовали биографии ряда политических деятелей, которые могли вызвать споры. Например, в БРЭ не было биографической статьи о Владимире Путине.

Печатная версия «Большой российской энциклопедии» выпускалась с 2004 по 2017 год, а в 2016 году заработал сайт. Согласно концепции проекта, над созданием «научно-достоверной базы» знаний должны были работать ведущие специалисты в своих областях. Однако значительная часть материалов для БРЭ была заимствована из «Большой советской энциклопедии», что сделало многие статьи неактуальными на сегодняшний день.

Весной сотрудники энциклопедии начали сообщать о проблемах с финансированием. В частности, они жаловались, что им с декабря прошлого года не выплачивают зарплату. Эту информацию подтверждал Сергей Кравец, уточняя что также не производились оплата коммунальных услуг и налоговые отчисления. Общий бюджет БРЭ на текущий год планировался в размере около 1 миллиарда рублей, почти две трети из которых должны были пойти на заработные платы. В середине июня обновление сайта энциклопедии прекратилось.

В июле портал «Большая российская энциклопедия» объявил о прекращении своей работы из-за остановки финансирования со стороны государства. Источник The Insider, знакомый с ситуацией, предположил, что правительство просто решило не тратить бюджетные средства на дорогостоящий проект.

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