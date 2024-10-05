закрыть
5 октября 2024, суббота, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Анонсированный Путиным проект аналога «Википедии» закрыли из-за отсутствия денег

  • 5.10.2024, 9:20
Анонсированный Путиным проект аналога «Википедии» закрыли из-за отсутствия денег

Главным заказчиком был глава Кремля.

Правительство РФ приняло решение начать ликвидацию Автономной некоммерческой организации (АНО) «Большая российская энциклопедия» (БРЭ), а наработанные материалы передать интернет-энциклопедии «Рувики», пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к профильным ведомствам и кабмину. Сотрудники БРЭ с декабря прошлого года не получали зарплату, а минувшим летом государство полностью прекратило финансирование проекта.

В ближайшее время правительство выделит БРЭ необходимые средства из Резервного фонда для погашения задолженности перед сотрудниками. По словам источника, долги возникли в 2024 году в связи с «несвоевременными действиями руководства АНО по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием».

Основным заказчиком БРЭ был Владимир Путин, который в 2019 году выразил надежду, что проект сможет заменить «Википедию». После этого энциклопедию иногда иронически называли «убийцей «Википедии». В 2019-м на развитие БРЭ в течение трех планировалось потратить 1,7 млрд рублей.

Руководство энциклопедии, вопреки желаниям Путина, никогда не считало себя альтернативой «Википедии». В частности, в интервью 2023 года ответственный редактор портала Сергей Кравец подчеркивал, что БРЭ и «Википедия» ориентированы на разные аудитории и не конкурируют друг с другом, так как «Большая российская энциклопедия» никогда не была предназначена для массового чтения.

Финансирование БРЭ осуществлялось Министерством культуры РФ, что отразилось на содержании политических, исторических и социологических статей. Так, на портале отсутствовали биографии ряда политических деятелей, которые могли вызвать споры. Например, в БРЭ не было биографической статьи о Владимире Путине.

Печатная версия «Большой российской энциклопедии» выпускалась с 2004 по 2017 год, а в 2016 году заработал сайт. Согласно концепции проекта, над созданием «научно-достоверной базы» знаний должны были работать ведущие специалисты в своих областях. Однако значительная часть материалов для БРЭ была заимствована из «Большой советской энциклопедии», что сделало многие статьи неактуальными на сегодняшний день.

Весной сотрудники энциклопедии начали сообщать о проблемах с финансированием. В частности, они жаловались, что им с декабря прошлого года не выплачивают зарплату. Эту информацию подтверждал Сергей Кравец, уточняя что также не производились оплата коммунальных услуг и налоговые отчисления. Общий бюджет БРЭ на текущий год планировался в размере около 1 миллиарда рублей, почти две трети из которых должны были пойти на заработные платы. В середине июня обновление сайта энциклопедии прекратилось.

В июле портал «Большая российская энциклопедия» объявил о прекращении своей работы из-за остановки финансирования со стороны государства. Источник The Insider, знакомый с ситуацией, предположил, что правительство просто решило не тратить бюджетные средства на дорогостоящий проект.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский