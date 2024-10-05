Зеленский раскрыл суть своего плана победы 1 5.10.2024, 9:35

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Это не о том, как завтра завершить войну.

Украинский лидер Владимир Зеленский 4 октября во время посещения прифронтовой Сумщины провел встречу с представителями общин региона.

Там он, среди прочего, раскрыл детали своего плана победы, который недавно возил на согласование руководству США.

Зеленский подчеркнул, что суть его плана - это масштабное усиление Украины при помощи союзников, которое вынудит Россию закончить свою агрессию, согласиться на справедливый мир.

«Украина должна иметь сильную позицию. Если вы (западные партнеры и союзники - ред.) решили сделать Украину сильной, тогда поехали. А если не можете, значит не можете. Не нужно тогда на каждом шагу говорить, что вы хотите, чтобы Украина победила. Подтвердите это действиями», - отметил президент Украины.

Он также добавил, что его план не предусматривает окончания войны уже завтра. Его суть - принуждение агрессора к долгосрочному миру, к выводу оккупационных войск с украинских территорий.

Зеленский добавил, что стремится к геополитическому усилению Украины, одно из ключевых условий - это присоединение страны к оборонному союзу, который удержит РФ от агрессии в будущем. Очевидно, речь идет о НАТО.

Еще один важный пункт - это отмена запретов и ограничений для Украины по тому, как противостоять врагу в войне. Президент Украины, судя по всему, имеет в виду нежелание Америки дать ВСУ разрешение на удары поставленными дальнобойными ракетами по целям противника на территории РФ.

Еще одно условие - масштабные поставки серьезного тяжелого вооружения Силам обороны, которые позволят наносить массированные высокоточные удары по целям противника.

«Это план принуждения России к окончательному завершению войны. Именно принуждения», - констатировал Зеленский.

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