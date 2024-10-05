закрыть
5 октября 2024, суббота, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский раскрыл суть своего плана победы

1
  • 5.10.2024, 9:35
  • 3,266
Зеленский раскрыл суть своего плана победы

Это не о том, как завтра завершить войну.

Украинский лидер Владимир Зеленский 4 октября во время посещения прифронтовой Сумщины провел встречу с представителями общин региона.

Там он, среди прочего, раскрыл детали своего плана победы, который недавно возил на согласование руководству США.

Зеленский подчеркнул, что суть его плана - это масштабное усиление Украины при помощи союзников, которое вынудит Россию закончить свою агрессию, согласиться на справедливый мир.

«Украина должна иметь сильную позицию. Если вы (западные партнеры и союзники - ред.) решили сделать Украину сильной, тогда поехали. А если не можете, значит не можете. Не нужно тогда на каждом шагу говорить, что вы хотите, чтобы Украина победила. Подтвердите это действиями», - отметил президент Украины.

Он также добавил, что его план не предусматривает окончания войны уже завтра. Его суть - принуждение агрессора к долгосрочному миру, к выводу оккупационных войск с украинских территорий.

Зеленский добавил, что стремится к геополитическому усилению Украины, одно из ключевых условий - это присоединение страны к оборонному союзу, который удержит РФ от агрессии в будущем. Очевидно, речь идет о НАТО.

Еще один важный пункт - это отмена запретов и ограничений для Украины по тому, как противостоять врагу в войне. Президент Украины, судя по всему, имеет в виду нежелание Америки дать ВСУ разрешение на удары поставленными дальнобойными ракетами по целям противника на территории РФ.

Еще одно условие - масштабные поставки серьезного тяжелого вооружения Силам обороны, которые позволят наносить массированные высокоточные удары по целям противника.

«Это план принуждения России к окончательному завершению войны. Именно принуждения», - констатировал Зеленский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский