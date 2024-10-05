Госдеп: Израиль не давал гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана 5.10.2024, 10:32

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Названа возможная дата ответного удара.

Израиль не давал гарантий администрации президента США Джо Байдена, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на массированный удар баллистикой 1 октября. Сам ответ, скорее всего, если и будет, то до или после 7 числа.

Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленного представителя Госдепа США, сейчас трудно сказать, не воспользуется ли Израиль годовщиной нападения ХАМАС 7 октября для ответных действий.

«Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторую мудрость, а также силу, но, как вы знаете, никаких гарантий нет», - ответил он на вопрос, получили ли США гарантии от Израиля, что не будут атакованы ядерные объекты Ирана.

Отметим, ранее на этой неделе президент Джо Байден заявил, что США не поддержат действия Израиля против ядерной программы Ирана. Кроме того, американская сторона пока не имеет ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля.

Что касается возможности ответить именно 7 октября, то в Госдепе считают, что если Израиль и нанесет удар, то, скорее всего, до или после этой даты. Чтобы акт возмездия не отвлекал от сути трагического дня.

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