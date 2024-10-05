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Какие дома продают на «золотых землях» возле Минска

  • 5.10.2024, 12:41
  • 1,210
Какие дома продают на «золотых землях» возле Минска

Интересные варианты в пределах МКАД-2.

Сегодня традиционную подборку на сайте realt.by попали загородные дома в Минском районе. Все они расположены на золотых землях внутри МКАД-2 — рядом с городской инфраструктурой, в 15−20 минутах от Минска, не в СТ. Это современные коттеджи приличных размеров, со всеми коммуникациями, мебелью и бытовой техникой — можно сразу заселяться.

Русиновичи, Слуцкое направление, 5 км от МКАД

Ближайший пригород Минска, до новой станции метро «Слуцкий Гостинец» – 5 километров. Деревня перспективная, живая, расположена вдоль реки Птичь, вокруг много зелени. Каждые 25 минут ходят маршрутки и автобус.

Дом здесь современный, со встроенным гаражом и подвалом. Построен из блоков, утеплен и оштукатурен. На крыше – металлочерепица.

Общая площадь – 225,2 м2. Внутри гостиная-кухня, три спальни, два санузла, терраса.

В доме электрическое отопление с теплыми полами и радиаторами. Вода из скважины, канализация местная.

Участок 15 соток, с ландшафтным дизайном и забором по периметру.

Стоимость – 196 000 долларов.

Должаны, Молодечненское направление, 26 км от МКАД

Деревня в 4 километрах от Заславля. В городе отличная инфраструктура: супермаркеты, рынок, храмы, школы. Дорога до Минска занимает около 20 минут на машине.

Здесь дом двухуровневый, 2017 года постройки. Общая площадь — 153,1 м2.

Стены из газосиликата, первый этаж утеплен, в отделке использовался артбетон. Второй этаж — дубовый фахверк (каркас) с заполнением газосиликатом, с утеплением. Окна — современные стеклопакеты в деревянном профиле. Перекрытия деревянные с потолками из лиственницы.

Объект интересен продуманной планировкой. На первом этаже расположена гостевая зона с камином, просторная кухня-столовая с выходом на террасу и санузел.

На втором этаже три раздельные жилые комнаты и два санузла.

В доме авторский интерьер с оригинальным применением различных материалов. Например, полы первого этажа сделаны из спилов дерева (дуб и карагач) в эпоксидном монолите. В холле уложен керамогранит «сланец». Камин выполнен из натурального камня. Лестница сделана из массива дуба и карельской березы.

Отопление комбинированное: газ, электричество, дрова. Вода из скважины, канализация центральная.

На участке 15 соток высажены сосны, ели, карельские березы, туи, можжевельники, декоративные кустарники, лужайки. Окружающий пейзаж — живописная холмистая равнина, леса, перелески и поля.

За этот вариант просят 165 000 долларов.

Острошицкий Городок, Логойское направление, 12 км от МКАД

В агрогородке есть вся необходимая инфраструктура: продуктовые и хозяйственные магазины, амбулатория, больница, пожарная часть, детский сад, школа городского типа с бассейном, налажен сервис доставки продовольственных и других товаров. Всего в 5-10 минутах ходьбы находится лес и озеро. Остановка общественного транспорта находится в 7 минутах ходьбы от дома. Дорога до Минска занимает 15 минут на машине.

Коттедж построен в 2016 году из газосиликатных блоков, утеплен, оштукатурен. Крыша утеплена минватой, накрыта металлочерепицей. Перекрытия – железобетонные плиты.

Дом двухэтажный, с гаражом, общая отапливаемая площадь – 242,3 м2.

На первом этаже находятся гостиная с атмосферным камином, кухня, гардеробная, совмещенный санузел, топочная, кладовая, холодная комната для хранения.

На втором этаже расположены 4 спальни, гостиная с зоной отдыха, просторный санузел.

Проведены все необходимые коммуникации: электричество, газ, центральное водоснабжение, местная канализация. По всему первому этажу под плиткой уложена система водяных теплых полов (на втором этаже – в санузле). В дом заведено оптоволокно.

Участок почти 21 сотка. Благоустроен, огорожен. Во дворе имеется автонавес. По периметру высажены взрослые туи. Имеется два капитальных деревянных строения: беседка с зоной барбекю и баня.

Стоит такой дом 199 700 долларов.

Зеленая, Молодечненское направление, 18 км от МКАД

Деревня в 20 минутах от Минска. Участок крайний, примыкает к лесу и речке (территория водоохранной зоны). До станции электрички «Зеленая» можно дойти за 5 минут.

Коттедж построен в 2013 году из красного кирпича, фасад оштукатурен и покрашен. Крыша, отливы, стоки, коньки выполнены из легированной стали шведского производства.

В доме два жилых этажа и подвал с гаражом, который занимает все пространство под домом.

Общая площадь — 135,1 м2. На первом этаже находится кухня-гостиная, спальня и санузел. На втором — две спальни и две гардеробные.

В доме реализован авторский дизайн-проект, использовались качественные отделочные материалы: деревянные стеклопакеты (Domeco), паркетный пол (Coswick), финская краска для стен внутри, немецкая снаружи. В гостиной находится камин с декоративной отделкой из дуба. Лестница на второй этаж выполнена из дуба.

Спальня на первом этаже выполнена в английском стиле. В ней установлена печка, обложенная итальянской плиткой.

Отопление осуществляется с помощью двухконтурного газового котла Vaillant, подключенного к системе дистанционного управления Zont. Это позволяет регулировать температуру в доме из любой точки мира. Канализация местная, вода из скважины.

На благоустроенном участке 12 соток построен еще и гостевой домик-баня. Тоже из красного кирпича, с металлочерепицей на крыше. В жилой части оборудован кухонный блок с раковиной и холодильником, установлено панорамное окно, под плиткой — теплые полы. В парилке стоит печь-камин производства Финляндии, в моечной два душа, раковина. Имеется санузел.

Прилегающая к дому территория уложена тротуарной плиткой, на ней высажено много цветов и деревьев. Участок огражден нержавеющей сеткой.

За такой загородный дом с баней просят 185 800 долларов.

Недреска, Молодечненское направление, 15 км от МКАД

Деревня в живописном месте, рядом лес, водоем, Вилейско-Минская водная система, исторические достопримечательности. Рядом находится школа и детский сад, торговый центр, аптека. 15 минут на автомобиле от МКАД, асфальт до участка.

Дом деревянный, построен по индивидуальному проекту. Пройдены все этапы по усадке, обработке, утеплению стен (теплый шов) с контролем тепловизором. Установлены стеклопакеты REHAU премиальной линейки, мансардные окна VELUX. Крыша утеплена (30 см), накрыта черепицей. Дом очень хорошо держит тепло, поэтому низкие коммунальные платежи (сравнимо с квартирой).

Общая площадь — 150 квадратов. Внутри удобная планировка. На первом этаже находятся прихожая, гостиная-кухня с выходом на террасу, спальня, санузел, топочная. На втором — три спальни и санузел.

В доме качественная чистовая отделка, по первому этажу сделан теплый пол, уложен итальянский керамогранит. На полах второго этажа — паркетная доска.

Имеется вся необходимая мебель и бытовая техника (включены в стоимость).

Отапливается дом конденсационным котлом Buderus с двумя источниками бесперебойного питания, погодозависимой автоматикой. В каждой комнате установлены датчики влажности, температуры и дымозадымления.

Вода из собственной скважины, канализация местная, оптоволокно, городской телефон, видеонаблюдение по периметру (7 камер). Работает система «Умый дом», управление с телефона.

Участок 15,5 сотки выровнен, подсыпан, огорожен.

Стоимость — 192 000 долларов.

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