Из пещеры в Индии вывели 110-летнего отшельника, который всю жизнь провел в медитациях

Из пещеры в Индии вывели 110-летнего отшельника, который всю жизнь провел в медитациях10
- 5.10.2024, 12:55
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Мужчину показали на видео.
В Индии из пещеры на свет вывели мужчину, который всю жизнь провел там в молитвах и медитациях. Отшельник напоминает живой труп. Видео распространили в Ютубе.
«Из индийской пещеры достали 110-летнего отшельника, который всю жизнь провел в медитациях. Сначала утверждалось, что мужчине 188 лет. Якобы в состоянии транса процесс его старения замедлился, но его настоящий возраст выяснился только после этого», — говорится в сообщении.
На озвученных кадрах виден пожилой тощий мужчина с палкой. Его под руки выводят двое молодых мужчин. Отшельник передвигается сам, опираясь на палку. Из одежды на мужчине только какая-то тряпка на бедрах.
Некоторые СМИ сообщили даже, что ему 188 лет, но это явно неправда.