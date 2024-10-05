Польша начинает строить большую линию обороны на границе с Беларусью

Польша начинает строить большую линию обороны на границе с Беларусью1
- 5.10.2024, 13:03
«Восточный щит» охватит пять воеводств.
Польша начнет строительство первых элементов программы обороны «Восточного щита» на границах с Беларусью и Россией в конце года. Об этом во время пресс-конференции 4 октября сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.
Он напомнил, что система «Восточный щит» охватит Поморское, Варминско-Мазурское, Люблинское, Подляшское и Подкарпатское воеводства.
«Стоимость этой программы составит около 10 миллиардов злотых, и, как мы уже сообщали вам ранее в результате проведенного нами анализа, мы сможем начать строительство уже в следующем году. Я хотел бы публично сообщить вам, что в ближайшие 3 недели мы уже сможем провести первые испытания элементов «Восточного щита» на польских военных полигонах, а в конце этого года мы начнем строительство первых элементов Восточного щита на северной и восточной границах Республики Польша», — проинформировал он.
Представитель ведомства отметил, что Польше удалось привлечь к строительству партнеров.
«Благодаря правительству, благодаря премьер-министру Туску вопрос безопасности был включен в выводы Европейского совета, как вопрос участия британских войск, так и наших партнеров — Литвы, Латвии и Эстонии. Это партнеры, которые будут строить этот проект вместе с нами, а также американские войска. Мы хотим завершить этот проект в 2028 году. В него, конечно, входит строительство укреплений, но также и естественных препятствий на местности. Мы хотим, чтобы восточная и северная граница Польши была не только лучшей укрепленной границей в Европе, но и самой современной границей в Европе», — заявил он.