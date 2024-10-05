Достанет до центра Москвы: на что способна украинская баллистическая ракета «Сапсан» 3 5.10.2024, 13:10

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Оружие повлияет на ситуацию на фронте.

Украина концентрируется на собственном производстве ракет и дронов. Киев планирует объявить о большой ракетной программе. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на прошедшем в Киеве «Международном форуме оборонных индустрий», пишет «Настоящее время».

По словам Умерова, речь идет в том числе о производстве баллистических ракет: «Мы сосредотачиваемся в последнее время на ракетной и дроновой программах. В следующем или до конца этого года вы многое услышите о большой ракетной программе. Мы уже начали работать над баллистическими ракетами».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже создала собственную баллистическую ракету. Однако что это за разработка, применялась ли она на фронте и сможет ли украинский оборонпром производить такие ракеты массово, не сообщалось. Власти Украины и военные держат в секрете, о какой именно баллистической ракете Владимир Зеленский говорил в августе, поздравляя с успешными испытаниями. Но то, что этот образец вооружений может повлиять на ход боевых действий, признают и эксперты, и ветераны войны.

«Если нам удастся наладить производство в большем количестве, тогда, я думаю, это не изменит ход войны на 100%, но очень сильно повлияет на наши возможности на линии фронта», — объяснил украинский военный эксперт Алексей Гетьман. Планы создать свою баллистическую ракету в Украине были еще со времен обретения независимости и отказа от ядерного оружия. Крылатые ракеты тогда отдали России. Оперативно-тактический комплекс «Точка У», который до сих пор стоит на вооружении, не подходил. У него дальность всего до 120 километров.

Из-за проблем с экономикой разработку смогли начать лишь в 2006 году при активной поддержке президента Виктора Ющенко. Занялось комплексом «Сапсан» конструкторское бюро «Южное». Эксперты считают, что именно об этой ракете и говорил Зеленский. В экспортной версии для Саудовской Аравии ее называют «Гром-2». В российском Минобороны еще год назад говорили, что такой снаряд сбили. Но подтверждения этой информации нет.

«Эта ракета — аналог российского «Искандера». Аналог в том смысле, что это тоже баллистическая оперативно-тактическая ракета. Вот вся аналогия. Потому что заложенные принципы — совершенно иные. Но конструктивно — это та же ракета небольшой дальности с твердотопливным двигателем», — пояснил украинский авиаэксперт Валерий Романенко.

По его словам, в отличие от российского «Искандера», украинский «Сапсан» должен был иметь улучшенные системы наведения. Благодаря чему повышается точность и уменьшается расход ракет.

«На конечном отрезке у нее была радиолокационная система высокоточного наведения с радаром длинной волны 3 миллиметра, то есть она позволяла наводить ракету на объект с точностью до двух метров», — добавил Романенко.

Сроки разработки «Сапсана» постоянно откладывались. А при президенте Викторе Януковиче работу над новым комплексом неожиданно вообще прекратили. Финансировать проект отказались, когда министром обороны Украины был Павел Лебедев. Сейчас он находится в розыске за госизмену и, по данным украинских следователей, скрывается в аннексированном Россией Крыму.

«Россия всячески мешала нам в ракетной программе, потому что прекрасно понимала, насколько это будет опасно для них, когда мы будем вооружены дальнобойным оружием», — говорит военный эксперт Алексей Гетьман.

В 2016 году стало известно о возрождении проекта, а через два года пусковую установку показали на военном параде на Крещатике. В феврале 2021 года министр обороны Андрей Таран заявил, что «Сапсан» готов на 80% и «необходимо сделать последний шаг» — доделать первый образец этого оружия. Но о последнем шаге Зеленский заявил лишь три с половиной года спустя.

«Президент говорил о том, что ракета уже в комплексе, как изделие испытывалась, а отдельные компоненты еще раньше прошли испытания. И известно, что у ФСБ был агент в КБ «Южное», который докладывал, что в начале 2022 года работы над проектом возобновлены в ускоренном режиме. И летные испытания требовали проводить даже ранее, чем наземные, то есть без доводки двигателя на земле», — объяснил Валерий Романенко.

Газета The Times опубликовала карту: на ней указаны объекты, которые могут поразить британские ракеты Storm Shadow на территории России. Авиабазы, нефтеперерабатывающий завод, штаб Южного военного округа российской армии. Дальность британской ракеты до 300 километров. У ракеты «Сапсан», по данным производителей, на 200 километров больше. То есть достать может даже до центра Москвы.

«У России комплексов типа Patriot, способных сбивать баллистические ракеты, практически нет. Это комплексы из системы обороны Москвы, и, возможно, российский новый комплекс С-500, который сейчас находится в стадии испытаний. То есть с созданием украинской баллистической ракеты Россия превращается в голого короля», — считает авиационный эксперт Романенко.

Алексей Гетьман добавляет, что если у Украины будет достаточно своих баллистических ракет, то ни у кого не нужно будет просить разрешения на удары по территории России: «Своими ракетами мы ничего не нарушаем, все объекты военные на территории Российской Федерации — наши законные цели».

По словам украинских экспертов, если украинская ракета будет применяться успешно, то российская армия будет вынуждена убрать авиацию на 450 километров от границы. Перебазировать придется и штабы, ремонтные подразделения, склады боеприпасов и горючего. Все это повлияет на боеспособность российских войск.

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